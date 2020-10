Bilantul pandemiei: 1,07 milioane de morti. "Al doilea val puternic" in Franta

Depistare intr-un intreg oras din China

"Al doilea val puternic" in FrantaFranta se afla "intr-un al doilea val puternic" al epidemiei si "nu poate avea loc o relaxare", a anuntat luni premierul francez, fara sa excluda, in caz de nevoie, impunerea unor carantine localizate."O reintrare generalizata in carantina", ale carei "consecinte sunt absolut dramatice", "trebuie evitata prin orice mijloc", a subliniat Jean Castex.Orasele Toulouse si Montpellier intra marti in alerta maxima, alaturi de Paris, Aix-Marseille, Lyon, Grenoble, Saint-Etienne si Lille Presedintele francez Emmanuel Macron urmeaza sa li se adreseze miercuri francezilor.In Ile-de-France, 17% dintre persoanele testate sunt pozitive, potrivit Agentiei Regionale de Sanatate (ARS), care anticipeaza o crestere a "cazurilor grave" in urmatoarele 15 zile.China a efectuat luni o campanie masiva de depistare in metropola Qingdao - cu noua milioane de locuitori -, in urma descoperirii a sase cazuri de covid-19.Potrivit autoritatilor sanitare locale, toate persoanele contaminate par sa aiba o legatura cu spitalul din oras, care trateaza pacienti bolnavi de covid-19.Descopeirea a antrenat depistarea a aproximativ 143.000 de oameni, intr-o incercare de a identifica cazurile de contact.Qingdao - un oras al berii si balnear - este cunocut in intreaga lume prin berea "Tsingtao".Premierul britanic Boris Johnson prezinta luni un nousistem de alerta - cu trei niveluri, si anume mediu, ridicat si foarte ridicat -, in vederea simplificarii multiplelor restrictii locale impuse in Anglia in urma intensificarii noului coronavirus.Regatul Unit, care inregistreaza 42.800 de morti din cauza covid-19, fara echivalent in Europa, si aproape 604.000 de cazuri pozitive, se confrunta cu un nou val de contaminari.Orasele Liverpool, Leeds si Newcastle ar putea fi supuse unor noi restrictii, potrivit presei.Pandemia a ucis cel putin 1.077.849 de oameni in lume de cand Biroul OMS din China anunta aparitia bolii, la sfarsitullui decembrie, potrivit unui bilant intocmit luni, la ora 11.00 GMT (14.00, ora Romaniei), de AFP din surse ofiiale.Peste 37,5 milioane de cazuri de infectare au fost diagnosticate in mod oficial.Statele Unite sunt cea mai afectata tara, cu 214.776 de decese, urmate de Brazilia cu 150.488 de morti, India cu 109.150 de morti, Mexicul cu 83.781 de morti si Regatul Unit cu 42.825 de morti din cauza covid-19.Guvernul american investeste aproape o jumatate de miliard de dolari in punerea la punct si distribuirea la scara mare a unui tratament impotriva covid-19 al laboratorului britanic AstraZeneca, aflat in faza avansata de teste clinice, a anuntat luni gigantul farmaceutic.Aceste 486 de milioane de dolari urmeaza sa contribuie la dezvoltarea si distribuirea a 100.000 de doe, pana la sfarsitul lui 2020 si obtinerea unui alt milion de doze in 2021.O noua versiune a StopCovid, aplicatia franceza de urmarire a bolnavilor de coronavirus, urmeaza sa fie lansata la 22 octombrie, dupa esecul relativ al primei versiuni, a anuntat luni Guvernul francez.In forma sa actuala, StopCovid a fost instalata de peste 2,6 milioane de ori de la inceputul lui iunie, mult mai putin decat aplicatiile britanica si germana, descarcata de 16 si, respectiv, 18 milioane de ori.Intrebat la televiziune daca a descarcat aplicatia, premierul francez a recunoscut ca nu a facut acest lucru.