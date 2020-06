Bilantul pandemiei de coronavirus in lume

Ziare.

Peste 7.794.930 de cazuri de infectie au fost diagnosticate oficial in 196 de tari si teritorii de la inceputul pandemiei, dintre care cel putin 3.513.400 sunt considerate vindecate in prezent.Numarul cazurilor diagnosticate nu reflecta insa decat o parte din numarul real al contaminarilor. Unele tari testeaza numai in cazurile grave, altele utilizeaza testele prioritar pentru urmarire si numeroase tari sarace dispun de capacitati de depistare limitate.SUA, care au inregistrat la inceputul lunii februarie primul lor deces legat de coronavirus , sunt tara cea mai afectata atat ca numar de morti, cat si ca numar de cazuri, cu 115.436 de decese la 2.074.526 de cazuri. Cel putin 556.606 de persoane au fost declarate vindecate.Dupa Statele Unite, tarile cele mai lovite sunt Brazilia cu 42.720 de moti la 850.514 de cazuri, Regatul Unit cu 41.662 morti (294.375 de cazuri), Italia cu 34.301 de morti (236.651 cazuri) si Franta cu 29.398 de morti (193.616 de cazuri).China (fara teritoriile Hong Kong si Macao), unde s-a declansat pandemia la sfarsitul lui decembrie, a raportat oficial 83.132 cazuri (57 noi cazuri intre sambata si duminica), 4.634 de decese si 78.369 de vindecari.Europa totaliza duminica, la orele 11:00 GMT, 187.550 de decese pentru 2.393.826 de cazuri, SUA si Canada 123.599 de decese (2.172.934 de cazuri), America Latina si Caraibe 78.293 de decese (1.614.810 de cazuri), Asia 22.824 de decese (822.639 de cazuri), Orientul Mijlociu 11.591 de decese (548.026 de cazuri), Africa 6.301 de decese (233.992 de cazuri) si Oceania 131 de decese (8.710 de cazuri).