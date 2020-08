Bilantul pandemiei de COVID-19 in lume. Peste 685.000 de morti

Peste 17.896.220 de cazuri de infectie au fost diagnosticate oficial in 196 de tari si teritorii de la inceputul pandemiei, dintre care cel putin 10.326.000 sunt considerate vindecate in prezent.Numarul cazurilor diagnosticate nu reflecta insa decat o parte din numarul real al contaminarilor. Unele tari testeaza numai in cazurile grave, altele utilizeaza testele prioritar pentru urmarire si numeroase tari sarace dispun de capacitati de depistare limitate.De la bilantul prezentat cu o zi inainte, in lume s-au inregistrat 5.557 noi decese si 263.110 noi cazuri. Tarile care au numarat cele mai multe decese sunt Brazilia cu 1.088 noi decese, Statele Unite ((1.051) si India (853).SUA, raman tara cea mai afectata ca numarul al deceselor cu 54.449 de morti la 4.620.502 de cazuri inregisrate. Cel putin 1.461.885 de persoane au fost declarate vindecate.Dupa Statele Unite, tarile cele mai lovite sunt Brazilia cu cu 93.563 de morti si 2.707.877 de contagieri, Mexicul 47.472 de decese (434.193 cazuri) Marea Britanie cu 46.193 morti (303.952 cazuri), si India cu 37.364 de morti (1.750.723 cazuri).Dintre tarile cele mai grav afectate, Belgia are cel mai mare numar de morti in raport cu populatia cu 85 de decese la 100.000 de locuitori, urmata de Regatul Unit (68), Spania (61), Peru (59) si Italia (58).China (fara teritoriile Hong Kong si Macao) a raportat oficial 84.385 de cazuri (48 boi cazuri intre sambata si duminica), dintre care 4.634 de decese (zero noi) si 79.003 de vindecari.Europa totaliza duminica, la orele 11:00 GMT, 210.487 de decese si 3.191.892 noi cazuri, America Latina si Caraibe 200.212 de decese (4.919.054 cazuri), SUA si Canada 163.424 de decese (4.737.084 cazuri), Asia 63.844 de decese (2.917.571 cazuri), Orientul Mijlociu 27.643 decese 1.165.720 cazuri), Africa 19.930 de decese (612.088 de cazuri) si Oceania 240 de decese (19.656 de cazuri).