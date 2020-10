Bilantul pandemiei in Europa. Tara in care numarul cazurilor noi s-a dublat de la o zi la alta

Franta

Cehia

Spania

Italia

Germania

Bulgaria

Croatia

Ungaria

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Franta a inregistrat un record de infectari cu COVID-19 de la inceputul pandemiei. 18.746 de noi cazuri au fost confirmate pentru ziua de 7 octombrie, in decurs de 24 de ore. Cifrele aproape ca s-au dublat comparativ cu ziua de marti, 6 octombrie, cand in Franta au fost identificate 10.489 de persoane purtatoare ale virusului. Totodata, in ultimele 24 de ore, tara a inregistrat un numar de 80 de decese din cauza SARS-CoV-2, ajungandu-se, astfel, in ziua de 7 octombrie, la 32.445 persoane decedate.Marti, 7 octombrie, capacitatea sectiilor de Terapie Intensiva ocupata cu pacienti COVID-19 a ajuns la 40%, potrivit France 24 Cehia a inregistrat miercuri, 7 octombrie, un numar de 5.335 de noi imbolnaviri in ultimele 24 de ore, cel mai mare numar de pana acum. Totalul cazurilor COVID-19 la nivel national a ajuns miercuri la 95.360, cu 829 de decese, scrie abc News Cehia are cea mai mare rata de infectie COVID-19 din Europa. In ultimele doua saptamani, tara in care locuiesc 10,7 milioane de persoane a raportat 346 de cazuri la suta de mii de locuitori, depasind pentru prima data Spania, care a inregistrat 305 cazuri la suta de mii de locuitori, potrivit datelor publicate marti de Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor.Spania a adaugat pe 7 octombrie inca 10.491 de infectari la numarul total de cazuri COVID-19. O scadere cu 13% fata de ziua de marti cand au fost inregistrate 11.998 de cazuri. 76 de oameni si-au pierdut viata in urma luptei cu virusul in ultimele 24 de ore, pe 7 octombrie, o scadere semnificativa in comparatie cu numarul urias inregistrat marti: 261.Miercuri, 7 octombrie, inca 3.678 de persoane au fost confirmate cu COVID-19 in Italia. In total, 333.940 de infectari si 36.061 de decese au fost raportare la nivel national de la inceputul pandemiei. 337 de pacienti COVID-19 se aflau ieri in sectiile de Terapie Intensiva din Italia.Astazi, 8 octombrie, Germania se confrunta cu un val de 4.058 de noi imbolnaviri in ultimele 24 de ore si ajunge la un numar total de 310.144 de cazuri, un prag care nu a mai fost atins din luna aprilie, scrie Reuters . Bilantul deceselor a atins pragul de 9.578, cu 16 mai multe decat in ziua precedenta. Ieri, 7 octombrie, Germania a inregistrat 2.828 de noi cazuri COVID-19 in 24 de ore.Andreas Gassen, care conduce Asociatia Nationala a Medicilor din Sistemul de Asigurari de Sanatate, a declarat ca tara efectueaza peste 1,1 milioane de teste saptamanal, dintre care doar aproximativ 1,5% sunt pozitive - o rata mult mai mica decat in primavara, scrie euronews Gassen a mai mentionat ca Germania are inca 8.500 de paturi de Terapie Intensiva libere si alte 12.000 care pot fi mobilizate in sapte zile, in cazul in care numarul cazurilor grave creste brusc.Bulgaria a inregistrat joi, 8 octombrie, 437 de cazuri noi de coronavirus , cu un caz mai mult decat in ziua precedenta. In prezent, Bulgaria are 6,134 de cazuri active . 973 de persoane sunt tratate in spitale , iar 57 se afla la terapie intensiva. De la inceputul pandemiei au murit 873 de pacienti, dintre care 8 in cursul zilei de ieri.Numarul cazurilor de COVID-19 in Croatia a crescut pe 8 octombrie cu aproape 200 fata de ziua precedenta. 542 de persoane au fost confirmate pozitiv in ultimele 24 de ore, spre deosebire de bilantul zilei de ieri, 7 octombrie, care indica 363 de cazuri noi COVID-19, potrivit informatiilor furnizate pe pagina oficiala a guvernului croat, koronavirus.hr De la inceputul pandemiei, Croatia a pierdut 310 persoane in urma infectarii cu virusul si se confrunta in momentul de fata cu 2.206 cazuri active de COVID-19. 361 de persoane sunt internate in spital, iar in cazul a 27 de pacienti se folosesc ventilatoare. In ultimele 24 de ore au fost testate 5.939 de persoane.Ungaria a inregistrat joi, 8 octombrie, un numar ingrijorator de noi cazuri COVID-19. 932 de persoane au fost confirmate pozitiv. Numarul total de cazuri active de COVID-19 este de 23.961. Rezultatele arata ca 35% dintre cei infectati, 48% dintre cei decedati si 34% dintre cei care s-au vindecat traiesc in Budapesta. In prezent, exista 804 pacienti spitalizati cu coronavirus , dintre care 56 sunt pe ventilatoare. De la inceputul pandemiei, 898 de persoane au murit de COVID-19 in Ungaria, informeaza About Hungary In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, 6.770 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19: 1.917 in Italia, 1.253 in Spania, 124 in Franta, 2.999 in Germania, 159 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 4 in SUA, 121 in Austria, 21 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia, 3 in Turcia, 2 in Islanda, 2 in Belarus, 93 in Grecia, 9 in Cipru, 2 in India, 2 in Ucraina, 7 in Emiratele Arabe Unite si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Malta, Brazilia, Bulgaria, Kazakhstan, Suedia, Republica Congo, Ungaria si Qatar.De la inceputul epidemiei de COVID-19 si pana la acest moment, 126 de cetateni romani aflati in strainatate, 31 in Italia, 19 in Franta, 43 in Marea Britanie, 11 in Spania, 14 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia, unul in Elvetia, unul in SUA, unul in Brazilia, unul in Republica Congo si unul in Grecia, au decedat, potrivit informarii MAI Citeste si: