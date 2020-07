Bilantul pandemiei in lume: peste 16 milioane de persoane infectate cu SARS-CoV-2

Cel putin 16.050.223 cazuri, intre care 645.184 decese au fost declarate in special in SUA, tara cea mai lovita din lume de COVID-19 cu 4.178.021 cazuri, intre care 146.460 decese. In America Latina si in Caraibe se inregistreaza 4.328.915 cazuri, intre care 182.501 decese, iar in Europa - 3.052.108 cazuri, intre care 207.734 de decese.Ritmul de propagare a pandemiei continua sa se accelereze in lume, cu peste 5 milioane de noi cazuri detectate de la 1 iulie, adica mai mult de o treime dintre cazurile de COVID-19 declarate de la inceputul pandemiei.Numarul de contaminari raportat nu reflecta decat o parte din numarul real al cazurilor, numeroase tari neutilizand teste decat pentru monitorizare si nedispunand de resurse suficiente pentru a efectua campanii extinse de depistare a acestora.