Bill Gates, despre un potential vaccin contra COVID-19: "In 2021 vom putea depasi boala, cel putin in tarile bogate"

El a avertizat marti, la postul francez RTL, cu privire la riscurile colaterale ale pandemiei in tarile cele mai sarace, avand in vedere o "cadere libera" a ratei vaccinarii impotriva altor maladii, precum rujeola sau diareea."Este o tragedie, este cu adevarat regretabil ca nu ne-am putut pregati de aceasta pandemie", apreciaza Bill Gates, adaugand ca "toata lumea se grabeste acum sa puna in circulatie vaccinuri, dar am fi putut sa fim mai bine pregatiti".Fondatorul Microsoft spera ca "tratamentele sa apara foarte rapid", mai ales un vaccin "la inceputul anului viitor"."In 2021 vom putea depasi boala cel putin in tarile bogate", apreciaza el."Exista un anumit numar de vaccinuri in curs de realizare, iar unele dintre ele se vor dovedi eficiente. Arareori cinci laboratoare farmaceutice lucreaza in acelati timp la acelasi vaccin", afirma el.Insa Bill Gates doreste ca "vaccinul sa fie al tuturor, nu doar al tarilor bogate". Emmanuel Macron a spus ca Franta va da dovada de generozitate in fata crizei mondiale. Trebuie ca acest lucru sa se intample la scara planetei", indeamna el.Bill Gates a prezentat, in linii mari, "goalkeeper"-ii fundatiei sale, bilantul in date al activitatii acesteia in domeniul sanatatii in tarile aflate in curs de dezvoltare."De ani de zile, rata mortalitatii infantile si malnutritia scad" in tarile sarace, a explicat el.Insa, anul acesta, "perturbarea economiei, a sistemului sanatatii si educatiei" din aceste tari a provocat "pagube cu mult mai rele decat epidemia insasi", a adaugat el, dand ca exemplu continentul african."In Africa sunt mai putini oameni care se vaccineaza impotriva pneumoniei, diareei sau rujeolei, iar aceste boli castiga teren anul acesta", a subliniat el.Potrivit datelor ale, nivelul vaccinarii in Africa a scazut de la 81 la 74% anul acesta, iar "toate progresele din ultimii 25 de ani au fost sterse".Intrebat despre numeroasele "fake news" care infloresc pe retele de socializare si care-l desemneaza drept creatorul covid-19, Bill Gates a explicat ca "provoaca frica ca un asemenea zvon sa ajunga pana pe retele de socializare si sa deformeze adevarul"."Noi muncim sa salvam vieti", a subliniat el, adaugand ca "n-ar trebui ca un asemenea zvon sa impiedice oamenii sa poarte masca sau sa se vaccineze".Bill Gates a evocat de asemenea profitul-record al gigantilor tehnologiei in timpul pandemiei covid-19 si a apreciat ca politicile fiscale ale Statelor Unite sunt prea slabe si ca Washingtonul ar putea "corecta anumite inegalitati" care se consolideaza."Inegalitati imense au fost exacerbate de covid-19", a conchis el. "Copii nu mai vor sa se duca la scoala, iar angajati la munca, arunci cand altii muncesc de la distanta".