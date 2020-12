Bill Gates sustine ca vom reveni la normal in 2022. Ce tari vor trece mai repede peste pandemia de COVID-19

Bill Gates mai spune ca este "fenomenala" vaccinarea si ca specialistii care au lucrat la vaccin "au facut tot ce le statea in putinta". El mai spune ca ar putea fi gata nu mai putin de sase vaccinuri contra COVID-19 pana in primavara anului 2021, urmand sa fie aprobate pana in vara aceluiasi an, potrivit Adevarul.ro Cu toate ca este optimist in privinta vaccinului, Bill Gates spune ca lumea nu va reveni la normal prea repede si ca tarile bogate vor avea un avantaj."Pana in vara anului 2021, tarile bogate vor avea o acoperire a vaccinarii populatiei mai mare decat in alte tari. Deci, tarile bogate vor reveni in mare parte la normal. Nu vor reveni total la normal, dar candva in prima jumatate a anului 2022, cred ca vom putea spune ca ne-am intors la normal", a spus Bill Gates.El a mai zis si ca barurile si restaurantele vor fi ruinate din cauza restrictiilor impuse in timpul pandemiei.Citeste si: Toate calculele pentru viitorul Guvern. Ce majoritati parlamentare se pot forma si ce carte poate juca presedintele Klaus Iohannis