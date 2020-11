Bistrita si sase localitati din vecinatate intra in carantina. Ce masuri vor fi instituite

"Ordinul Sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta privind instituirea carantinei zonale pentru Municipiul Bistrita a fost publicat in Monitorul Oficial Nr. 1095/18.11.2020", se arata in comunicatul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta.Citeste si:"Circulatia si stationarea in spatii publice a persoanelor sunt interzise, cu exceptia motivelor bine justificate, pe baza declaratiei pe propria raspundere, legitimatiei de serviciu sau a adeverintei eliberate de angajator", se specifica in document.Institutia Prefectului a facut si cateva precizari cu privire la modul in care poate fi ocolit municipiul Bistrita. Astfel, in functie de destinatie, municipiul poate fi ocolit fie prin judetele invecinate, fie pe rutele Beclean - Nasaud - Bistrita (cartier Unirea) - Livezile sau Beclean - Nasaud - Ilva Mica - Stramba - Josenii Bargaului, tinandu-se cont, bineinteles, de alegerea unui traseu potrivit pentru tonajul autovehiculului.Se permite oficierea slujbelor de inmormantare cu participarea a maximum 8 persoane in interior, iar in exterior cu participarea a maximum 20 de persoane, se permite oficierea evenimentelor de stare civila cu cel mult 10 participanti in interior sau 20 in exterior. Evenimentele private sunt interzise, iar restaurantele, cafenelele, inclusiv terasele, atat in interior cat si in exteriorul cladirilor vor fi inchise.Citeste si: