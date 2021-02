A sfidat legea si a fost amendata. O tanara bolnava de COVID-19 se plimba fara masca pe strada, in loc sa stea in izolare

A fugit din izolare

Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Bistrita-Nasaud, miercuri seara, jandarmii din cadrul Detasamentului 1 Mobil au observat, in zona strazii Dragos-Voda din municipiul Bistrita, o femeie de 26 de ani care nu purta masca de protectie corespunzator, astfel incat sa ii acopere nasul si gura, si i-au atras atentia cu privire la acest lucru."La o prima verificare in baza de date, jandarmii au constatat faptul ca femeia in cauza este depistata ca fiind bolnava de Covid-19 si ar fi trebuit sa se afle in izolare la o adresa din localitatea Lechinta.Femeia a fost sanctionata cu 1.000 de lei amenda pentru nerespectarea masurii de izolare la domiciliu si cu 500 de lei pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala.Totodata, jandarmii au intocmit pe numele femeii si actele de sesizare pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor", a transmis Jandarmeria Bistrita-Nasaud.De asemenea, jandarmii au mai amendat cu 1.000 de lei un barbat de 63 de ani care trebuia sa stea in izolare si nu a fost gasit la domiciliul declarat."Un barbat proaspat intors din Germania si care trebuia sa se afle in carantina la domiciu pentru 14 zile, a fost verificat de catre jandarmi in cursul zilei de miercuri, 3 februarie. Acesta nu a fost gasit la adresa declarata la Directia de Sanatate Publica, acolo locuind alta familie, apartamentul fiind instrainat de mai bine de un an. Jandarmii i-au aplicat barbatului o amenda de 1.000 de lei, pentru nerespecterarea masurii de carantinare la domiciliu, conform legii", a mai precizat Jandarmeria Bistrita-Nasaud.Aceasta intamplare nu este una singulara. In 27 ianuarie, un tanar de 27 de ani din Blaj s-a ales cu dosar penal pentru trei infractiuni dupa ce, aflat in carantina, a plecat de acasa cu masina, fara sa aiba permis de conducere si a facut accident . Insa barbatul nu era singur. O avea alaturi si pe iubita lui care trebuia sa stea, de asemenea, in carantina, deoareece cei doi venisera recent din Italia.