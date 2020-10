Medic: Bolnavii infectati simultan cu COVID-19 si gripa sezoniera vor avea nevoie de saloane separate

"Cele doua nu se exclud si in plus, va fi nevoie de saloane si circuite separate pentru bolnavii cu dubla infectare. Acest lucru va pune si mai multa presiune pe sistemul medical", a declarat Beatrice Mahler, managerul Institutului "Marius Nasta" pentru Europa Fm "La Institutul Marius Nasta, de pilda, au fost alocate 78 de locuri pentru pacientii COVID, 6 dintre ele sunt la ATI. Toate locurile sunt ocupate in acest moment", a mai declarat Mahler.Totodata, medicul considera ca daca masurile de protectia s-ar respecta cu strictete de acum, primele rezultate s-ar putea sa se vada peste aproximativ doua saptamani.