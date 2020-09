Bosch anunta ca a dezvoltat un test rapid pentru coronavirus care ofera rezultate fiabile in 39 de minute

"Bosch a dezvoltat un nou test rapid pentru dispozitivul sau de analiza Vivalytic, pentru detectarea agentului patogen SARS-CoV-2. Testul ofera un rezultat fiabil in 39 de minute si in prezent este cel mai rapid test de reactie in lant a polimerazei (PCR) la nivel mondial. Noul test rapid Bosch este destinat utilizarii descentralizate in centrele de testare mobile din statiile de service de pe autostrazi sau din aeroporturi. Persoanele pentru care este efectuat testul pot obtine un rezultat fiabil in timp ce se afla la locul de testare", a anuntat grupul.Testul, aprobat de CE, este disponibil acum in Europa si ajuta la evitarea petrecerii timpului in carantina, usureaza activitatea laboratoarelor si contribuie la siguranta calatoriilor si a muncii, arata Bosch."Unul dintre elementele principale pentru combaterea pandemiei de coronavirus este identificarea rapida a surselor de infectie. De aceea, dupa primul nostru test pentru coronavirus, ne-am concentrat pe dezvoltarea unuia si mai rapid. Cu ajutorul acestuia vom putea sa aducem oamenilor, mai rapid, liniste sufleteasca", spune Volkmar Denner, presedintele consiliului de administratie al Robert Bosch GmbH.Dezvoltarea noului test singleplex PCR Bosch face parte dintr-un proiect de cercetare si dezvoltare finantat de Ministerul Federal German al Educatiei si Cercetarii (BMBF)."Cred ca este important ca oamenii sa stie cu claritate care este starea lor de sanatate cat mai rapid posibil. In acest sens, cunostintele stiintifice si datele obtinute din cercetare pot aduce oamenilor beneficii imense. In urmatoarele cateva luni, ne vom confrunta cu provocarea de a fi nevoiti sa testam mai multi oameni. Procedura imbunatatita de testare dezvoltata de Bosch cu sprijinul BMBF reprezinta un ajutor extraordinar in aceasta activitate complexa. Imbunatatirea rapida a capacitatilor noastre tehnologice demonstreaza realizarile inovatoare pe care le pot furniza companiile germane in perioade de criza", spune ministrul federal al educatiei si cercetarii, Anja Karliczek.Testul are o sensibilitate de 98 de procente si o specificitate de 100 de procente. Pentru a-l dezvolta, filiala Bosch, Bosch Healthcare Solutions s-a asociat cu compania germana de biotehnologie R-Biopharm, un furnizor important de teste manuale PCR, extrem de sensibile.Testele PCR sunt considerate standardul de aur al metodelor de testare.Bosch a lansat primul test rapid pentru dispozitivul sau de analiza Vivalytic la sfarsitul lunii martie, dupa doar sase saptamani de dezvoltare. Ca test multiplex, verifica simultan probele cu privire la virusul SARS-CoV-2 si la alte noua boli respiratorii in doua ore si jumatate. Noul test accelerat este destinat in exclusivitate testarii pentru SARS-CoV-2."Cu diferitele noastre teste pentru coronavirus si strategiile de analiza variabila deschidem o serie de scenarii de testare cu un dispozitiv Vivalytic, de la screening pana la asistarea diagnosticarii diferentiale pentru boli cu simptome similare", spune Marc Meier, presedintele Bosch Healthcare Solutions GmbH.Iar activitatea de dezvoltare este inca desfasurare la Bosch, astfel ca, de la inceputul lunii octombrie 2020, va fi posibila evaluarea simultana a cinci probe intr-un singur cartus de testare si la o viteza comparabila: o premiera mondiala, potrivit companiei."Bosch sporeste astfel capacitatea de testare disponibila, permitand prelucrarea complet automatizata a peste 160 de probe pe zi cu ajutorul unui dispozitiv Vivalytic. In plus, software-ul optimizat va reduce in urmatoarele saptamani timpul de obtinere a rezultatului testului SARS-CoV-2 pentru probe pozitive", precizeaza grupul.Avantajele testului rapid Bosch constau nu numai in analiza rapida, ci si in usurinta utilizarii."Este prelevata o proba din nasul sau gatul pacientului folosind un tampon steril si este introdusa in cartusul de testare. Apoi, cartusul de testare, care contine deja toti reactivii necesari pentru testare, este introdus in dispozitivul Vivalytic pentru analiza automatizata. Dispozitivul de analiza Vivalytic este conceput pentru a fi usor de utilizat; personalul medical necesita doar o scurta pregatire cu privire la modul de utilizare. Dezvoltarea sistemului Vivalytic, care include un dispozitiv de analiza si cartuse de testare, a rezultat dintr-o colaborare de lunga durata intre cercetarea corporativa si ingineria avansata Bosch si Bosch Healthcare Solutions", spun reprezentantii grupului.Pana la finalul anului, Bosch intentioneaza sa atinga o capacitate de un milion de teste."Deoarece cererea pentru dispozitivul de analiza si testele rapide ramane ridicata, compania lucreaza indeaproape cu furnizorii sai pentru a maximiza capacitatea si a spori in continuare oferta", arata acestia.Grupul Bosch este prezent pe piata din Romania de peste 25 de ani si numara peste 8.000 de angajati in cinci entitati. In anul 2019, Bosch a inregistrat un volum de vanzari de 436 milioane de euro pe piata din Romania. Vanzarile totale nete, incluzand vanzarile companiilor neconsolidate si livrarile interne catre companiile afiliate, au atins 1,4 miliarde de euro. Pe langa centrul de cercetare - dezvoltare din Cluj si unitatile sale de productie pentru Solutii de mobilitate din Cluj si din Blaj, Bosch mai opereaza si o unitate de productie de tehnologie industriala, localizata de asemenea in Blaj, precum si un centru de servicii de externalizare a proceselor de afaceri (BPO) in Timisoara. In Bucuresti, Bosch opereaza un birou de vanzari pentru produsele sectoarelor Solutii de mobilitate, Bunuri de larg consum si Tehnologie pentru constructii si energie. In plus, o filiala a BSH Hausgerate GmbH, activa pe piata electrocasnicelor, are sediul, de asemenea, in capitala tarii.Grupul Bosch este un lider global in furnizarea de tehnologii si servicii. Acesta are aproximativ 400.000 de angajati in intreaga lume (status la 31 decembrie 2019). Compania a generat vanzari de 77,7 miliarde de euro in 2019. Operatiunile sale sunt structurate in patru sectoare de activitate: Solutii de mobilitate, Tehnologie industriala, Bunuri de larg consum si Tehnologie pentru constructii si energie.Grupul Bosch cuprinde Robert Bosch GmbH si cele aproape 440 de filiale si companii regionale din aproximativ 60 de tari. Compania a fost infiintata in 1886 la Stuttgart de catre Robert Bosch (1861-1942), sub denumirea "Atelier de mecanica fina si inginerie electrica".