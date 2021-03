Orasul Bragadiru intra in carantina pentru 14 zile

"Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov si a avizului Institutului National de Sanatate Publica, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov a adoptat in sedinta extraordinara Hotararea nr. 25 din 14.03.2021 privind propunerea de carantinare a orasului Bragadiru , propunere inaintata catre Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei in vederea emiterii ordinului Comandantului Actiunii", se arata intr-un comunicat de presa al Prefecturii.Seful DSU, secretarul de stat Raed Arafat , a emis OSDSU nr. 6626 privind instituirea carantinei zonale pana la data de 29 martie, ora 22,00. Modelul de declaratie pe proprie raspundere, hotararile CJSU Ilfov si Ordinele Sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta pot fi consultate pe pagina de internet a Institutiei Prefectului - Judetul Ilfov: https://if.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/.Masurile obligatorii pe care trebuie sa le respecte toate persoanele care se afla permanent in zona sau care o tranziteaza sunt prevazute in Ordinul sefului DSU.