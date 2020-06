Braila: 31 de muncitori pakistanezi din campusul de la Vadeni, infectati cu Covid-19

Ziare.

com

"Rezultatele testelor efectuate ieri, 12 iunie, de la muncitorii pakistanezi din campusul de la Vadeni, au sosit astazi (sambata n.r.) si se prezinta astfel: 31 teste pozitive, un rezultat neconcludent (va fi reanalizata proba) si 67 negative. Pacientii infectati sunt internati in spital", a anuntat Prefectura Braila.La inceputul lunii iunie, alti opt muncitori pakistanezi au fost confirmati cu COVID-19, dupa ce nu ar fi respectat regulile interne si ar fi mers, in timpul liber, in judetul vecin Galati.Potrivit sursei citate, sambata, inca trei pacienti au fost declarati vindecati si externati, in total fiind 31 de persoane vindecate in judet.In total, la nivelul judetului Braila au fost confirmate 88 de cazuri de infectare cu COVID-19.