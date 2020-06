Braila: Muncitorii pakistanezi bolnavi de COVID-19 au distrus saloanele de la Spitalul Judetean. Reactia sefului CJ

Ziare.

Un numar de 41 de muncitori pakistanezi confirmati cu COVID-19 internati in Spitalul judetean Braila au produs distrugeri in saloanele in care sunt internati, in conditiile in care sectia respectiva este inaugurata chiar la inceputul pandemiei. Ei au distrus plasele de tantari , au fumat in saloane, au stricat mobilierul, saltelele si lenjeria, au aruncat cu mancare in personalul medical.Ca urmare, presedintele CJ Braila, Iulian Chiriac, a spus ca va incerca sa recupereze pagubele create de pakistanezi de la firma angajatoare, dar va instiinta si Ambasada Pakistanului."S-a creat o situatie neplacuta, cei 41 de muncitori, nefiind vorbitori de limba romana si intr-o mica masura vorbitori de engleza, ne-am inteles foarte greu cu ei. Marea majoritate sunt fumatori, sunt asimptomatici, deci pe picioarele lor, dat fiind ca perioada de spitalizare este foarte mare, pe fondul plictiselii probabil au incercat sa isi faca o viata mai buna si au afectat si cadrele medicale si saloanele in care sunt internati.Au fumat pe geam, au fumat in saloane, s-a declansat sistemul de alarma la incendii si noroc ca am prevazut si am oprit apa pe sistem ca altfel aveam doar apa in tot acel pavilion nou. Au agresat unele cadre medicale, pe motiv ca nu le place mancarea, dar este aceeasi mancare pe care o consuma toti pacientii internati. Am anuntat toate institutiile abilitate, Politie, Jandarmerie, i-am potolit initial, iar apoi au inceput iar", a declarat presedintele CJ Braila Iulian Chiriac.Autoritatile brailene spera ca, dupa cele 14 zile de internare, cei 41 de muncitori sa fie testati negativ si sa fie externati, pentru a se putea face o evaluare a pagubelor, iar apoi sa se incerce recuperarea acestor pagube de la societatea angajatoare sau chiar de la Ambasada Pakistanului la Bucuresti."Sper sa ii testam saptamana aceasta, sa se fi negativat, sa ii externam la 14 zile, apoi sa facem o evaluare a pagubelor pe care sa o transmitem firmei angajatoare, dar si Ambasadei Pakistanului pentru ca trebuie sa recuperam respectivele pagube de la cineva. Este un corp nou nout dat in folosinta de putin timp si e pacat sa stricam anumite lucruri facute din banii contribuabililor romani. Eu nu cred ca un pacient roman in spitale din Franta sau Germania se comporta ca acesti pakistanezi", a mai spus presedintele CJ Braila.Nu in ultimul rand, presedintele CJ Braila a afirmat ca Ministerul Sanatatii ar fi trebuit sa aiba un plan pentru acest tip de pacienti, asimptomatici si recalcitranti, care ar fi trebuit sa beneficieze de tratament medical in conditii sporite de securitate "M-as fi asteptat pentru astfel de situatii speciale Ministerul Sanatatii sa aiba un plan, sa fie relocati intr-un spatiu inchis, unde sa fie tratati in alte conditii de securitate pentru ca lucrurile pot degenera si trebuie protejate si cadrele medicale", a sustinut presedintele Consiliului Judetean Braila.