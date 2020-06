Brasov: Doua persoane aflate in arestul Politiei, confirmate cu noul coronavirus

Ziare.

com

"In aceasta dimineata, doua persoane private de libertate, aflate in custodia Centrului de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, au fost confirmate pozitiv cu COVID-19", a transmis Politia Judeteana Brasov.Astfel, a fost informata Directia de Sanatate Publica Brasov in vederea dispunerii masurilor legale.