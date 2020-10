Brasov: Toate locurile din spitalul modular COVID-19 au fost ocupate. Se suplimenteaza locurile din Fagaras

"Am reusit sa crestem capacitatea cu inca 20 de locuri pentru bolnavii cu COVID-19 la Fagaras. Ne preocupa sa eficientizam modul in care lucreaza medicii in celelalte sectii COVID deja existente, in asa fel incat pacientii sa beneficieze de maximumul de calitate a acestui serviciu. In acelasi timp, preocuparea noastra majora merge catre Spitalul Judetean, care are sectia ATI, una dintre cele mai incercate in aceasta perioada. ATI-COVID este in continuare plin, in acest moment, toate cele 28 de locuri sunt ocupate cu pacienti cu diferite forme de grave. Este o preocupare a noastra de a asigura si la alte spitale terapia cu oxigen in forma avansata. (...) Spitalele vor sa colaboreze intre ele si este un lucru foarte bun pentru comunitatea brasoveana", a precizat Neculau, dupa o intalnire cu directorii de spitale din judetul Brasov.Conform lui Neculau, o preocupare a DSP Brasov este, in prezent, de a crea puncte de triaj si in zona prespitaliceasca, in asa fel incat sa fie redusa presiunea de pe camerele de garda ale spitalelor principale."Sfatuim in acest sens populatia sa discute cu medicii lor (de familie n.r.) in asa fel incat sa existe un triaj eficient al simptomelor si o prezentare la camerele de garda sa se faca doar in cazul in care simptomele sunt grave. Precizez ca, prin medicii de familie, exista posibilitatea de programare la testare COVID la domiciliu, de catre Ambulanta", a declarat dr. Neculau.