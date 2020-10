Judetul Brasov a depasit 1,5 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori

Conform sursei citate, numarul localitatilor in care acest coeficient depaseste 1,5 la 1.000 de locuitori a ajuns la 19, iar in cinci dintre acestea este de cel putin 3 la mia de locuitori.Patru localitati au depasit, in weekend, coeficientul de 1,5 la 1.000 de locuitori - Crizbav, Holbav, Dumbravita si municipiul Codlea - si au iesit de pe lista Halchiu si statiunea turistica Vama Buzaului.Cele 19 localitati sunt Prejmer, Victoria, Sanpetru, Mandra, Ucea, Vistea, Tarlungeni, Crizbav, Holbav, Harman, Zarnesti, Ghimbav, Brasov, Sinca Noua, Predeal, Bod, Codlea si Dumbravita.Luni, in Brasov erau 286 pacienti internati in spitale , 845 de persoane cu test pozitiv in izolare la domiciliu si 594 de persoane in carantina.Conform GCS, au fost raportate 37 de noi cazuri de COVID-19 in judetul Brasov.