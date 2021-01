Cercetatorii brazilieni anunta ca au descoperit bolnavi infectati simultan cu doua tulpini diferite de coronavirus

Multe variante ale coronavirusului, in circulatie in Brazilia

Cercetatorii, care si-au publicat miercuri descoperirile pe site-ul medical medRxiv, afirma ca studiul lor este primul din lume care confirma. Studiul nu a fost inca publicat intr-o revista stiintifica si nu a fost supus procedurii de peer-review.Potrivit studiului, pacientii in cauza, ambii intre 30 si 40 de ani, au fost infectati la sfarsitul lui noiembrie cu varianta P.2 a coronavirusului identificata la Rio, cunoscuta si ca lineajul B.1.1.28, si, simultan, testati pozitiv la o a doua varianta a virusului.Bolnavii au avut simptome usoare, de tuse seaca intr-un caz si tuse, dureri in gat si de cap in al doilea caz, si nu au necesitat spitalizare.Aceste cazuri arata cat de multe variante s-ar putea afla deja in circulatie in Brazilia si ridica ingrijorari in randul oamenilor de stiinta ca o co-existenta a doua tulpini in acelasi organism ar putea accelera mutatii ale noilor variante.'Aceste co-infectii pot genera combinatii si noi variante chiar mai rapid decat se intampla in prezent', a declarat seful echipei de cercetatori, Fernando Spilki, virusolog la Universitatea Feevale din statul Rio Grande do Sul.'Ar fi o alta cale de evolutie pentru virus', a adaugat el.Noile variante aduc cu ele riscul unei mai mari transmisibilitati si al posibilei rezistente la vaccinurile in curs de a fi dezvoltate Mutatii identificate in variante ale coronavirusului in Marea Britanie si, mai recent, in statul brazilian Amazonas par sa fi crescut contagiozitatea virusului Aceste cazuri indica spre incarcatura virala semnificativa care circula in Brazilia, intrucat co-infectiile pot avea loc numai atunci cand virusuri diferite sunt transmise in cantitati mari, a mai explicat virusologul brazilian.