Brazilia: Peste 130.000 de morti din cauza COVID-19

Ministerul Sanatatii a raportat 874 de decese si 43.178 de noi contaminari in 24 de ore, ceea ce, la sase luni dupa confirmarea primului caz, ridica la 130.396 numarul mortilor si la 4.282.164 pe cel al infectatilor.Brazilia, tara cu 212 milioane de locuitori si dimensiuni continentale, deplange astfel al doilea bilant ca numar de victime , dupa Statele Unite, si se situeaza in pozitia a treia ca numar de cazuri, dupa ce a fost depasita de India la inceputul saptamanii.Media deceselor zilnice se ridica la 696 in ultimele sapte zile, confirmand debutul inflexiunii curbei.Intre iunie si jumatatea lui august, Brazilia a stagnat pe un platou ce parea interminabil, cu peste 1.000 de morti inregistrate aproape in fiecare zi."Curbele arata ca varful a fost atins si ca am intrat pe panta descendenta, dar numarul deceselor ramane foarte ridicat si inacceptabil", a afirmat Guilherme Werneck, vicepresedinte al Asociatiei braziliene de sanatate colectiva, in cursul unui seminar organizat in aceasta saptamana de Fundatia Oswaldo Cruz.Majoritatea statelor braziliene au inceput relaxarea masurilor de restrictie inca din iunie, in mod grabit pentru cei mai multi specialisti care se tem de al doilea val, in timp ce "inca nu s-a incheiat primul val", potrivit lui Thomas Mellan, specialist in statistici legate de epidemii la Imperial College din Londra.Lupta impotriva pandemiei a fost incetinita de tensiuni politice, deoarece presedintele de extrema-dreapta, Jair Bolsonaro, a minimalizat importanta acesteia si a criticat vehement masurile de restrictie luate de guvernatorii statelor.