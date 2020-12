BREAKING Romania a depasit pragul de 10.000 de persoane vaccinate, dupa cinci zile de la inceperea campaniei

1. Numar de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech (in ultimele 24 de ore) - 4623.2. Numar total de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech (incepand cu data de 27 decembrie 2020) - 10.289.3. Numar de reactii adverse inregistrate la nivelul centrelor de vaccinare (in ultimele 24 de ore): 9 reactii comune si minore, dintre care:- 0 reactii de tip local;- 9 reactii generale (febra, cefalee, mialgii, astenie).4. Numar de reactii adverse inregistrate la nivelul centrelor de vaccinare (incepand din 27 decembrie 2020): 26 reactii comune si minore, dintre care:- 4 reactii locale cu durere la locul injectarii;- 22 reactii generale (febra, cefalee, mialgii, astenie, alergii de tip urticarie).Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 este un organism interministerial, fara personalitate juridica, in subordinea directa a Secretariatului General al Guvernului si coordonarea Prim-ministrului.