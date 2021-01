Bigitte Macron si-a reluat activitatea, dupa ce a fost infectata cu COVID-19. Care a fost primul eveniment la care a participat

Prima Doamna a Frantei si-a reluat activitatile normal luni, 4 ianuarie, "dupa ce a fost testata negativ la 30 decembrie".Ea a asistat, vineri, la Paris, la inmormantarea directorului Paris Match Olivier Royant.La 26 decembrie, Elysee a anuntat ca sotii Macron se afla la Bregancon ca urmare a sfarsitului perioadei de izolare a sefului statului, testat pozitiv la 17 decembrie.Totusi, Le Figaro nu precizeaza cand presedintele si sotia sa au ajuns la Var si nici posibilele cazuri de contact ale Primei Doamne.Dupa ce a fost testat pozitiv cu Covid-19, Emmanuel Macron a stat o saptamana in izolare si a revenit la Elysee in 24 decembrie, deoarece nu mai "prezenta simptome".Citeste si: Mihai Budeanu de la 3 Sud Est, dupa ce s-a vindecat de COVID-19. "Am trecut printr-o perioada foarte grea, era sa plec"