Liderii G20 transmit ca vor contribui la tinerea pandemiei sub control, insa avertizeaza ca redresarea economica este incerta din cauza pandemiei de coronavirus

Aducerea sub control a pandemiei este esentiala pentru sustinerea redresarii economiei mondiale, afirma liderii G20 in proiectul de comunicat citat de Reuters.Declaratia finala va fi publicata de liderii SUA, Chinei si celorlalte state membre ale G20, dupa ce se vor intalni sambata, 21 noiembrie, prin videoconferinta.In proiect, liderii au notat ca criza coronavirusului i-a lovit cel mai mult pe membrii cei mai vulnerabili ai societatii si ca unele tari ar putea avea nevoie de o relaxare a datoriilor, dincolo de inghetarea temporara a platii acestora, care expira in iunile 2021.Liderii din G20 vor reanaliza daca vor prelungi moratoriul, numit Debt Service Suspension Initiative (DSSI), pentru alte sase luni, in primavara anului 2021, ei sustinand un cadru comun pentru gestionarea problemelor legate de datorii, care este sprijinit si de creditorii oficiali din Clubul de la Paris."Suntem hotarati sa continuam sa ne folosim de toate instrumntele de politici, atat timp cat va fi necesar, pentru a proteja vietile oamenilor, locurile de munca, veniturile acestora, pentru a sustine redresarea economiei mondiale si cresterea rezistentei sistemului financiar, protejandu-ne si de riscurile de scadere economica", arata proiectul de comunicat.Proiectul scoate in evidenta importanta ca creditorii si imprumutatii sa creasca transparenta in privinta datoriilor publice si private, cerand creditorilor din sectorul privat sa participe la efortul G20 de relaxare a datoriilor, intr-o maniera comparabila.Liderii G20 si-au exprimat si sprijinul pentru ca FMI sa analizeze instrumente suplimentare de sustinere a statelor.