Bruxelles lanseaza programul "Hera incubator", dedicat noilor tulpini COVID-19. "Trebuie sa ajutam producatorii sa dezvolte capacitati de productie pentru vaccinuri din generatia a doua"

Numit "Hera incubator", noul program "va reuni companii farmaceutice, autoritati sanitare, oameni de stiinta si Comisia Europeana, cu importante fonduri dedicate", a afirmat ea, fara sa precizeze sumele."De acum inainte, si in paralel cu eforturile asupra vaccinurilor actuale, trebuie sa ajutam producatorii sa dezvolte capacitati de productie" pentru "vaccinuri din generatia a doua", a detaliat Ursula von der Leyen in acest interviu, explicand ca "aceste mutatii ne ingrijoreaza foarte mult".Bruxelles si-a anuntat deja intentia de a lansa o noua agentie europeana, Health Emergency Response Authority (HERA, Autoritatea pentru reactii sanitare de urgenta), pentru a lupta impotriva viitoarelor pandemii si o coordonare mai buna intre cei 27.In ceea ce priveste introducerea pe piata a unor noi vaccinuri capabile sa raspunda mai bine la mutatiile COVID-19, comisarul european pentru sanatate, Stella Kyriakides, a anuntat duminica o accelerare a procedurii de autorizare de catre Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA).Pe de alta parte, presedinta executivului european a mai lansat in acest interviu un apel la "dezvoltarea unor parteneriate mai sistematice intre laboratoare, cu o partajare controlata a licentelor, dincolo de etapa unica de imbuteliere".