Bucuresti: 315 pacienti cu Covid-19, internati la Spitalul Dr. Victor Babes, iar 95 la Spitalul Colentina

"Nici pana la aceasta data, DSP Bucuresti nu a eliberat avizul temporar de functionare pentru Spitalul Clinic Colentina, intarziind nepermis de mult si in mod cu totul nejustificat eliberarea acestui document. In conditiile in care toata documentatia necesara a fost depusa in timp util de catre conducerea spitalului, aceasta permanenta tergiversare nu dovedeste decat nepasare fata de suferinta si nevoile pacientilor si fata de solicitarile indreptatite ale personalului medical", afirma ASSMB.Conform sursei citate, in ultimele 24 de ore, cinci pacienti au fost externati din Spitalul Clinic Colentina.In total, de la sfarsitul lunii martie si pana in prezent, la Spitalul Clinic Colentina au fost internati 615 de pacienti confirmati cu COVID-19, dintre care 310 din Bucuresti-Ilfov si 305 din celelalte judete ale tarii.Spitalul Clinic Colentina, unitate sanitara desemnata suport COVID prin ordin al ministrului Sanatatii, nu are in structura sa o sectie de boli infectioase, mentioneaza ASSMB.Conform sursei citate, la Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes", care dispune de 450 de paturi, sunt internate 315 persoane, dintre care cinci se afla la Terapie Intensiva. De la declansarea pandemiei, in aceasta unitate sanitara de faza 1 au fost internate in total 2.440 persoane din Bucuresti si din tara, dintre care 1.863 confirmate cu COVID-19.Numarul pacientilor infectati cu virusul SARS-CoV-2 care s-au vindecat la Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes" este de 1.502, "cel mai mare numar de pacienti vindecati dintre toate spitalele COVID din Romania", subliniaza ASSMB.Numarul total de pacienti confirmati cu COVID-19 internati in cele doua spitale de elita ale Primariei Capitalei, de la inceputul pandemiei, este de de 2.478, a adaugat ASSMB.