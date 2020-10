Bucurestiul a trecut oficial de 3 cazuri de COVID la mia de locuitori. Cifre ingrijoratoare si in judetele Alba, Valcea, Salaj Cluj sau Harghita

Cazurile noi raportate in ultimele 24 de ore, pe judete

Situatia este ingrijoratoare si in alte judete, precum Brasov si Dolj, care au trecut de 200 de cazuri noi raportate.Brasov - 247 de cazuri noi - 1.86 grad de incidenta la mia de locuitoriDolj - 227 de cazuri noi - 1.49 grad de incidenta la mia de locuitoriTimis - 183 de cazuri noi - 1.99 grad de incidenta la mia de locuitoriPrahova - 145 de cazuri noi - 1.71 grad de incidenta la mia de locuitoriAlba - 131 de cazuri noi - 2.86 grad de incidenta la mia de locuitoriIasi - 130 de cazuri noi - 1.9 grad de incidenta la mia de locuitoriCluj - 129 de cazuri noi - 2.33 grad de incidenta la mia de locuitoriRata de incidenta reprezinta coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de catre Directiile de Sanatate Publica.In ultimele 24 de ore, in Romania au fost raportate 3.920 de cazuri noi si 60 de decese. In sectiile ATI sunt internati 749 de pacienti.Judet Numar total de cazuri confirmate Cazuri confirmate in ultimele 24 de ore1. Alba 3393 1312. Arad 3764 1033. Arges 6049 334. Bacau 6603 805. Bihor 4590 676. Bistrita-Nasaud 1950 267. Botosani 2290 878. Brasov 7773 2479. Braila 2979 4610. Buzau 3282 4011. Caras-Severin 1984 3112. Calarasi 1198 4213. Cluj 5659 12914. Constanta 4230 5415. Covasna 1702 5016. Dambovita 5166 5617. Dolj 4492 22718. Galati 5395 5419. Giurgiu 1534 3220. Gorj 2458 2021. Harghita 1950 6522. Hunedoara 3272 5823. Ialomita 1683 4624. Iasi 7876 13025. Ilfov 4541 7526. Maramures 3003 5927. Mehedinti 1703 1028. Mures 3169 9429. Neamt 4825 10630. Olt 2687 10131. Prahova 7855 14532. Satu Mare 1165 3333. Salaj 1466 5534. Sibiu 3587 9735. Suceava 7903 7336. Teleorman 2307 4837. Timis 5955 18338. Tulcea 1210 2139. Vaslui 4115 7140. Valcea 3696 11241. Vrancea 3083 1342. Mun. Bucuresti 26703 770