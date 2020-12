Zonele din Romania cele mai afectate de COVID-19. Capitala este pe primul loc. Situatie ingrijoratoare in Constanta si Brasov

a ajuns la o rata de incidenta de 6,57 dupa ce au fost inregistrate 1.088 de noi infectii cu SARS-CoV-2, ceea ce duce numarul total de cazuri la 90.486.raporteaza 332 de noi imbolnaviri si o rata de incidenta de 6,00. Numarul total de cazuri a ajuns la 23.917.are 314 noi cazuri de infectie cu virusul SARS-CoV-2 si aproape 23.384 de persoane infectate, cu o rata de incidenta la 14 zile de 4,99.are 303 noi infectii raportate, Iasi inregistreaza 284 de persoane bolnave, iar Galati are 257 de cazuri noi de infectie cu noul coronavirus inregistreaza 250 de noi cazuri, cu o rata de 4,52, ceea ce duce numarul total de noi imbolnaviri la 26.723. Timis are 249 de noi cazuri.La polul opus se afla judetele Harghita (8), Gorj (19) si Salaj (25).Un nou raport al evolutiei pandemiei de coronavirus a fostr tansmis vineri, 18 decembrie, de autoritati . 5.340 de cazuri noi si 188 de decese au fost raportate in ultimele 24 de ore. La ATI sunt internati 1.270 de pacienti.