Bucurestiul intra de sambata in scenariul rosu. Comitetul pentru Situatii de Urgenta decide ce se inchide si ce va ramane deschis

Ce inseamna intrarea in scenariul rosu

Ce se intampla cu scolile, gradinitele si cresele dupa ce Capitala intra in scenariul rosuCresele si gradinitele raman, insa, deschise. Si elevii din clasele primare vor merge in continuare, fizic, la scoala, alaturi de clasele terminale, cata vreme rata de infectare nu depaseste 6 la mia de locuitori. Elevii din anii terminali pot merge in continuare la scoala si in scenariul rosu. Decizia Comitetului National pentru Situatii de Urgenta , potrivit stirileprotv.ro Capitala nu are, deocamdata, un prefect in functie , asa ca sedinta Comitetului pentru Situatii de Urgenta va fi condusa de subprefect.Oficialii trebuie sa hotarasca daca in Bucuresti va fi inchisa activitatea restaurantelor in interior, a salilor de spectacole, a teatrelor, a salilor de joc de noroc si a scolilor.Conform reglementarilor in vigoare, la rata de incidenta peste 3 la mie, restaurantele se inchid la interior, la fel si cinematografele, teatrele, salile de jocuri de noro c, dar asta numai dupa o decizie a Comitetului pentru Situatii de Urgenta.Practic, Capitala intra din nou in scenariul inchiderii majoritatii locurilor publice.Iata cum a evoluat incidenta in Bucuresti, de la inceputul lunii martieVineri, 5.03.2021 - incidenta de 3.054.03.2021 incidenta: 2.793.03.2021 incidenta: 2.712.03.2021 incidenta: 2.561.03.2021 incidenta: 2.55In urma cu o luna, pe 5 februarie, incidenta era de 1.90 la mie.Capitala iesise pe 20 ianuarie din scenariul rosu, intrand in scenariul Galben, dupa cateva luni de restrictii.Cifre contradictorii privind rata infectarii din Bucuresti. INSP a transmis initial ca s-a depasit 3 la mia de locuitori, in timp ce GCS anunta 2,66. INSP a revenit cu o alta cifra: 2,65.