Incidenta cazurilor la 14 zile, in Romania. In Bucuresti si Ilfov rata de infectare depaseste 6 la mie

Conform datelor transmise de autoritati , coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de DSP, in Bucuresti, este de 6.16.In Ilfov, rata de infectare este de 6,7 la mie. De asemenea, o rata ridicata este si in Constanta (5,15 la mie).Alte judete in scenariul rosu mai sunt: Braila (3,25), Brasov (4,59), Galati (3,33), Ialomita (3,12) si Timis (4,02).Opt judete sunt in scenariul verde, cea mai mica incidenta fiind inregistrata in Harghita (0,7 la mie)