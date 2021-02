Zonele cu cele mai multe cazuri noi de COVID-19. Capitala, peste 450 de imbolnaviri cu noul coronavirus

Brasov se apropie de scenariul rosu

Capitala are 457 de noi cazuri de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2, la o rata de incidenta de 2,46. Totalul infectiilor din cel mai mare oras al Romaniei a ajuns la 128.910. Ilfov are 103 noi cazuri de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2.Timis raporteaza sambata, 27 februarie, 342 de cazuri noi de infectie, ceea ce duce totalul la 38.825. Orasul are o incidenta de 4,78 la mia de locuitori.Cluj are 266 de noi cazuri si se apropie de 40.000 de infectii. Orasul se afla, in continuare, in scenariul galben al pandemiei, cu o rata de 2,91 la mia de locuitori.Brasov se apropie de scenariul rosu al pandemiei, raportand o rata de incidenta de 2,85 la mia de locuitori, cu 174 noi infectii.Constanta, cu o rata de incidenta de 1,45 la mia de locuitori, are 125 de noi cazuri si trece de pragul de 32.000 de infectii in judet.Maramures, judetul cu a doua cea mai mare rata de incidenta din tara, are 117 noi bolnavi diagnosticati oficial si un total de 16.848 de persoane infectate.Autoritatile au raportat 54 decese si 3.432 de noi infectii cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 24 de ore. In sectiile de anestezie si terapie intensiva sunt internati 997 de pacienti, potrivit datelor transmise sambata, 27 februarie. Timis si Maramures sunt singurele judete cu o rata de infectie mai mare de 3 la mia de locuitori , in timp ce Cluj, Ilfov si Brasov se apropie de scenariul rosu al pandemiei de coronavirus.