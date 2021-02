Zonele cele mai afectate de Covid-19: Bucuresti si Timis raporteaza cele mai multe infectii cu virusul SARS-CoV-2

Peste 80 de cazuri noi in Cluj

Capitala are 365 de noi imbolnaviri cu virusul SARS-CoV-2, potrivit testarilor oficiale comunicate de autoritati , ceea de duce totalul la peste 129.000 de cazuri.Timis, cu o rata de incidenta de 4,95 la mia de locuitori, cea mai mare din tara, are 326 de cazuri de Covid-19, ceea ce duce totalul la peste 39.000 de bolnavi, de la debutul pandemiei.In Iasi au fost raportate 140 de noi cazuri, cu un total de 33.688 de persoane infectate in ultimul an.Hunedoara are 112 noi cazuri si inregistreaza o incidenta de 2,55 la mia de locuitori. In judet s-au inregistrat din 2020 pana in prezent peste 15.700 de cazuri.Brasov raporteaza o incidenta de 2,78 la mia de locuitori, 108 noi bolnavi si un total de 32.175 de bolnavi, oficial raportati.Cluj, cu o incidenta de 2,86 la mia de locuitori, inregistreaza 90 de noi cazuri, iar Ilfov are 87 de noi cazuri.Maramures este judetul clasat pe a doua pozitie, cu o incidenta de 3,14 la mia de locuitori. Autoritatile au raportat 67 de noi imbolnaviri si un total de 16.915 cazuri.Autoritatile au raportat 63 decese si 2.830 de noi cazuri de infectie cu virusul SARS-CoV-2, in ultimele 24 de ore. In sectiile de anestezie si terapie intensiva (ATI) sunt internate 1.006 persoane.Timis raporteaza o rata de incidenta de 4,95 la mia de locuitori si 326 de cazuri de Covid-19, ceea ce duce totalul la peste 39.000 de bolnavi, de la debutul pandemiei.