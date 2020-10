BREAKING NEWS. Bucurestiul a depasit rata de infectare de 3 la mia de locuitori si poate intra in scenariul rosu

Incidenta cumulata a cazurilor de coronavirus din ultimele 14 zile a depasit 3,11 la mia de locuitori.Potrivit INSP, in saptamana 5 - 11 octombrie, 35.4% din totalul cazurilor s-au inregistrat in Bucuresti, Iasi, Bacau, Timis si Cluj.27.6% din totalul deceselor au fost inregistrate in Bucuresti, Prahova, Alba, Arad si Olt.In 31 judete si Capitala se inregistreaza o rata de incidenta cumulata peste 100/100.000 locuitori, iar 1 din 29 din totalul cazurilor a fost inregistrat la personal medical.81.6% din totalul deceselor au fost la persoane peste 60 ani iar 60,1% din decese au fost la barbati. 95.4% din persoanele decedate aveau cel putin o comorbiditate asociata.Cel mai probabil, printre masurile care vor fi luate se numara si inchiderea scolilor in Capitala. "In functie de existenta transmiterii comunitare in localitate si numarul de focare existente in unitatile de invatamant din localitate, precum si alte criterii de risc, CJSU/CMBSU poate decide, prin emiterea unei hotarari, suspendarea temporara a activitatilor didactice care presupun prezenta fata in fata din unitatile de invatamant (scenariul 3), cursurile desfasurandu-se online. In absenta unei astfel de decizii, unitatile de invatamant din localitatea respectiva vor functiona in scenariul 2", prevede un ordin comun emis de Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei, citat de stirileprotv.ro.