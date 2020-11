O luna de scenariu rosu in Bucuresti. In ciuda masurilor impuse, rata de infectare este mare si nu mai sunt locuri la ATI

Masurile luat de autoritati pentru Bucuresti

S-au prelungit restrictiile dupa doua saptamani

Rata de infectare in Bucuresti a ajuns la peste 5 la mie si nu mai sunt locuri la ATI

De ce nu se vad efectele scenariului rosu din Bucuresti

Sociologul Vladimir Ionas: "Este mult prea tarziu, iar prezentarea problemelor din sistemul sanitar nu mai are efect"

Primele informatii despre intrarea Bucurestiului in scenariul rosu s-au vehiculat pe 13 octombrie, cand un raport al Institutului National de Sanatate Publica arata faptul ca rata de infectare a sarit de 3 la mia de locuitori in Capitala . Mai exact, cifra era 3,11 la mie. Astfel, Bucurestiul putea intra in scenariul rosu.Au inceput atunci contradictii oficiale privind aceasta cifra, din care cel mai sifonat ar fi iesit INSP, pentru ca ar fi avut alt sistem de calcul.Astfel, la ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica a raportat un coeficient de infectare de 2.69. Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a iesit public si a spus ca INSP a gresit. Astfel ca institutia a venit cu o noua cifra: 2,65.Pe 18 octombrie 2020, cand rata de infectare oficiala, transmisa de Grupul de Comunicare Strategica era de 3,02 la mia de locuitori, Gheorghe Cojanu, prefectul Capitalei, a declarat ca nu are in vedere convocarea Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta in acea zi."Nu. In legislatie scrie ca in 48 de ore comitetele pentru situatii de urgenta judetene si cel municipal se intrunesc dupa depasirea unei rate de 3. Deci, daca astazi s-a anuntat, 48 de ore inseamna luni si marti. 3,02 e foarte putin depasit ca sa panicam lumea. O sa vedem, mai ales ca rata dupa care ne orientam noi este cea comunicata lunea. In fiecare luni e comunicata rata aferenta celor 14 zile anterioare", a declarat Gheorghe Cojanu, pentru Edupedu.ro De altfel cu doar cateva zile inainte, prefectul spunea ca va fi declarat scenariul rosu abia pe la 3,4 la mie.Luni, 19 octombrie 2020, prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a fost demis de catre premierul Ludovic Orban.A fost inlocuit cu Traian Berbeceanu, fostul sef de la BBCCO Alba, spaima gruparilor de crima organizata.Tot luni, 19 octombrie, Comitetul Municipal Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis inchiderea, pentru urmatoarele 14 zile, incepand de marti 20 octombrie, de la miezul noptii, a scolilor, restaurantelor si teatrelor, dupa ce indicele de infectare cu coronavirus a ajuns luni in Capitala la 3,19.Anuntul a fost facut de Mariana Stancu Tipisca, purtator de cuvant al Prefecturii Bucuresti.Momentul in care Bucurestiul a intrat in scenariul rosu a presupus si o serie de masuri pe care locuitorii Capitalei, dar si cei care veneau in vizita sau cu diverse alte treburi aici, urmau sa le respecte, pana pe 2 noiembrie:- Scolile au trecut in online.- Purtarea mastii a devenit obligatorie in toate spatiile publice deschise. Ea trebuie purtata astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani;- S-au inchis cinematografele si salile de spectacol.- S-au inchis restaurantele si cafenelele.- Activitatea restaurantelor si a cafenelelor din hoteluri, pensiuni sau alte unitati de cazare este permisa pentru persoanele cazate;- S-au inchis salile de jocuri de noroc.Pe 20 octombrie 2020, numarul total de cazuri din Bucuresti era de 27.829, iar pentru ziua respectiva, raportul GCS arata 545 de infectari. Incidenta era de 3,23 la mie.Luni, 2 noiembrie, Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, a declarat, in urma sedintei Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti, ca "in unanimitate s-a decis mentinerea masurilor care se afla inca in vigoare pana la 00:00, aprobate prin fosta hotarare. Nu s-a considerat necesar sa fie introduse masuri noi. Cele deja in vigoare vor continua pana in 16 noiembrie, la ora 00:00".Intre timp, inchiderea scolilor, obligativitatea purtarii mastii, inchiderea restaurantelor, a cinematografelor si a jocurilor de noroc au fost impuse si la nivel national.Mai mult acestor masuri li s-au adaugat si restrictii de circulatie . Astfel ca, incepand din 9 noiembrie, in toate localitatile din Romania este interzisa circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in intervalul orar 23.00 - 05.00.Deplasarea in acest interval este permisa doar in urmatoarele situatii, pe baza legitimatiei de serviciu, a adeverintei eliberate de angajator sau a declaratiei pe propria raspundere, in functie de situatie:- deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;- deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, precum si pentru achizitionarea de medicamente;- deplasari in afara localitatilor a persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane si care pot fi dovedite prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei;- deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie.Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei/gospodariei/locului activitatii profesionale, motivul deplasarii, data completarii si semnatura.Luni, 9 noiembrie 2020, Bucurestiul a trecut de rata de infectare de 5 la mie.Numarul total de cazuri in Capitala era de 43.950 de imbolnaviri, iar cel raportat la 24 de ore era de 889 de infectii.Pe 19 noiembrie 2020, Bucurestiul a ramas fara paturi libere in sectiile ATI pentru COVID-19. Astfel, mai multi pacienti au fost luati cu un avion al armatei si dusi in spitale din Iasi si Bacau.La o luna dupa ce Capitala a intrat in scenariul rosu, numarul infectiilor a crescut cu aproximativ 28.000 de cazuri, iar rata de infectare se apropie de 6 la mia de locuitori.Potrivit datelor raportate de Grupul e Comunicare Strategica vineri, 20 noiembrie 2020, numarul total a infectiilor a juns la 56.015, iar rata de infectare este de 5,79 la mie.In ultima perioada, autoritatile au facut apel la oameni sa respecte masurile anti-pandemie, insa, se pare ca si asa, avantul infectarilor pare de neoprit. Chiar si imaginile dure prezentate la stiri, cu pacienti in stare grava, cu spitale pline si un sistem sanitar depasit, par sa nu-i mai impresioneze pe romani, daca ne uitam la numarul in crestere de infectari zilnice.Sociologul Vladimir Ionas spune ca o posibila explicatie pentru faptul ca masurile restrictive nu au avut efectul scontat dar si faptul ca acum spitalele arata oamenilor ca nu mai sunt locuri la ATI se intampla pentru ca toate acestea vin cam tarziu si oamenii s-au cam saturat sa fie amenintati de autoritati."E mult prea tarziu. Oamenii au ajuns la un nivel de saturatie foarte ridicat, pentru a mai avea incredere in autoritati atunci cand li se spune sa respecte regulile. Vina pentru cum arata sistemul sanitar, vina ca nu mai avem paturi la ATI si ca nu avem specialisti care sa se ocupe de ATI, pentru ca si chiar daca am cumpara paturi, nu am avea destui medici pregatiti pentru Terapie Intensiva, pentru conditiile din spital, pentru tot ceea ce se intampla, nu este vina cetatenilor. Este a statului.Nu este responsabilitatea cetateanului sa aiba un sistem de sanatate performant, ci a oamenilor politici care ocupa functii pentru anumite perioade de timp.Acum, sa vii sa ameninti, asa voalat cetatenii ca nu mai sunt locuri la ATI, nu o sa aiba efect.Din punctul meu de vedere va enerva mai mult pentru ca din punctul meu de vedere nu este normal sa ai acum aceste mesaje, mai ales ca stii din ianuarie sau din februarie, de la inceputul pandemiei, cand sistemele sanitare din alte tari au cedat, ca exista riscul ca si in Romania sa se ajunga in aceasta situatie. Klaus Iohannis a transmis insa ca masurile luate au fost unele corecte si ca acum ne aflam intr-o faza de platou.