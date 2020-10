Zonele din Romania cel mai puternic afectate de coronavirus. Salaj este al doilea judet care trece peste rata de infectare de 4 la mia de locuitori

Deja avem doua judete in care coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportat la mia de locuitori este de peste 4. Este vorba despre Cluj si Salaj.In Bucuresti, rata de infectare raportata joi este de 4,69 la mie, iar numarul de cazuri noi, raportate in ultimele 24 de ore este de 1.129. Nu mai putin de 34.247 de persoane au fost confirmate pozitiv, in Capitala, de la inceputul pandemiei pana in prezent.Astfel, in afara de Capitala, sunt probleme in judetele Alba (rata de infectare de 3,8 la mie si 195 de cazuri noi), Cluj (4,3 la mie si 371 de cazuri noi). Harghita (cu 114 de cazuri noi si un coeficinet al infectiilor de 3,32 la mie), Salaj (cu 198 de infectii noi si un coeficient de 4,11 la mie) si Timis (372 de cazuri noi si o rata de infectare de 3,61)Foarte aproape de scenariul rosu sunt si judetele Bihor si Mures, cu rata de infectare de peste 2,8 la mia de locuitori.3. Arges 6726 99 0,986. Bistrita-Nasaud 2538 85 1,889. Braila 3294 30 1,1610. Buzau 3786 60 1,0411. Caras-Severin 2516 73 1,8412. Calarasi 1585 56 0,981,5615. Covasna 2103 57 2,2816. Dambovita 6247 84 2,0518. Galati 6150 99 1,3319. Giurgiu 1791 27 1,3423. Ialomita 2057 41 1,6325. Ilfov 5844 99 1,6327. Mehedinti 2086 51 1,1929. Neamt 5846 95 1,8630. Olt 3393 68 0,8732. Satu Mare 1665 97 1,3636. Teleorman 2983 65 2,1138. Tulcea 1441 32 0,939. Vaslui 4819 90 1,543. - 143 1 -TOTAL 229.040 6.481 -Citeste si: