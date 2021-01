Liber la schi, in Bulgaria. Tara a fost scoasa de pe lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat

In lista galbena intra statele cu risc epidemiologic ridicat pentru care se impune carantinarea persoanelor care ajung in Romania din aceste destinatii. De pe lista a fost eliminata Bulgaria. Asta in conditiile in care in aceasta perioada foarte multi romani merg la schi in statiunile din tara vecina, scrie B1TV Statiunile de schi din Bulgaria au ramas deschise in acest sezon in ciuda intentiilor liderilor europeni de a interzice vacantele la schi pana la inceputul lunii ianuarie, de teama raspandirii noului coronavirus Bulgaria a inregistrat de la inceputul pandemiei de COVID-19 si pana acum peste 200.000 de cazuri de infectare, iar bilantul deceselor a depasit 7.600.Lista statelor considerate cu risc epidemiologic de autoritatile din Romania cuprinde cu sase zone mai mult decat cea precedenta.In zona galbena au fost introduse Italia si Africa de Sud, cea din urma fiind una din tarile in care a fost depistata recent o noua tulpina de coronavirus.Citeste si: