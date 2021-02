Bulgaria a renuntat la vaccinarea pe etape. Numarul persoanelor imunizate a crescut substantial

Dupa ce premierul Boiko Borisov a dispus vineri ca centrele de vaccinare sa fie deschise pentru toata lumea, circa 33.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele trei zile, fata de 90.000 in cele sapte saptamani anterioare, Bulgaria ajungand acum la un procent de circa 1,7% din populatie vaccinata, cel mai mic din Europa.Intr-un mesaj in care a anuntat renuntarea la strategia de vaccinare anti-COVID-19 in etape , Borisov a deplans faptul ca numai circa 10% dintre persoanele care au cerut sa fie vaccinate, conform etapei in care se regaseau, s-au prezentat la centrele de vaccinare la data cand au fost programate.Inaintea de a schimba strategia, Bulgaria se afla in fazele a treia si a patra a procesului de vaccinare, respectiv vaccinarea persoanelor cu varste de peste 65 de ani , angajatilor din domeniul securitatii si a celor din sectoarele esentiale.Potrivit sondajelor, aproximativ jumatate dintre bulgari refuza vaccinarea anti-COVID-19, iar alti circa 23% inca se mai gandesc daca se vor vaccina.Pe de alta parte, Bulgaria a decis folosirea tuturor dozelor de vaccin disponibile, fara a constitui rezerve pentru rapel, intrucat anticipeaza o crestere a livrarilor de vaccin in luna martie. Cea mai mare cantitate de vaccin comandata de guvernul bulgar este din cel produs de AstraZeneca, 4,5 milioane de doze, fata de 3 milioane de doze Pfizer/BioNTech si 460.000 Moderna.Pe de alta parte, Ministerul bulgar al Sanatatii a dispus ca la sfarsit de saptamana centrele de vaccinare sa fie deschise 24 de ore din 24. La randul sau, premierul Borisov a spus ca ''echipele (mobile de vaccinare) trebuie sa ajunga la oamenii care doresc sa se vaccineze chiar si in zonele cele mai mici si izolate'', in timp ce ministrul sanatatii Kostadin Anghelov a asigurat ca se iau masuri logistice pentru aceasta.