Autoritatile din Bulgaria implora oamenii sa mearga la vaccinare. "Trebuia sa rugam oamenii sa vina"

Haos si neincredere

"Aveti incredere in stiinta!", implora ministrul Sanatatii Kostadin Angelov, disperat sa vada ca doar o treime dintre persoanele inscrise s-au prezentat la vaccinare. Bulgaria, cea mai saraca tara din UE , dar care beneficiaza de doze in cadrul strategiei precomenzilor Comisiei Europene (CE), afiseaza astfel cel mai slab nivel de vaccinare in randul celor 27.Pana in prezent, abia 150.000 de bulgari au fost vaccinati - reprezentand 2,1% din populatie.Impulsivul premier bulgar Boiko Borisov a deschis larg usa centrelor de vaccinare in momentul in care a venit randul persoanelor in varsta de peste 65 de ani si bolnavilor cronici sa se vaccineze.Cozi lungi de asteptare au inceput sa se formeze in fata spitalelor la Sofia, unde stau la rand tineri si batrani, persoane in plina forma si persoane mai vulnerabile, nevoite sa astepte ore in sir."Situatia s-a schimbat in mod radical. Inainte trebuia sa rugam oamenii sa vine sa se vaccienze. Acum echipele sunt foarte ocupate", declara Silvia Ciolakova, sefa policlinicii unuia dintre marile spitale din capitala."(Sunt) usurata si fericita", declara Denita Valkanova, in varsta de 31 de ani, zambind in spatele mastii. "Prieteni care vin din strainatate imi spun ca ei trebuie sa astepte luni de zile pentru a avea dreptul" sa se vaccineze.Alaturi de ea, o nonagenara este la fel de incantata sa se vaccieze cu vaccinul AstraZeneca/Oxford. "La varsta asta, cu ce sa incep?", ii raspunde ea glumeata medicului care o intreaba care-i sunt antecedentele medicale.Insa nu toata lumea este asa de entuziasmata."Conducatorii nostri sunt formidabili. Ei au deblocat sistemul provocand un haos monstruos!", scria in weekend ziarul Segan, denuntand o gloata ce poate fi periculoasa pentru categoriile cu risc.Inaintea acestei rastrunari strategice, aproape jumatate din populatie nu voia sa se vaccineze, aratau doua sondaje publicate saptamana trecuta - in contextul in care informatii false circula liber de la inceputul pandemiei.Din cauza reticentei medicilor si profesorilor, "publicul spunea daca ei nu vor, atunci eu de ce-as face-o?", subliniaza analista Boriana Dimitrova de la Institutul Alpha Research."Cu scopul de a recupera intarzierea, Guvernul a deschis larg robinetul, insa in detrimentul celor mai batrani si fragili", prioritari in alte state, deplange ea.In opinia sa este vorba despre o "deficienta grava" a echipei de la putere, a carei popularitate a scazut in urma unui val masiv de proteste vara trecuta.Multimile din ultimele zile "nu sunt o veste buna", subliniaza Parvan Simeonov, de la Institutul Gallup. Scepticismul opiniei publice se explica printr-o "neincredere" fata de autoritati , apreciaza el, evocand o politizare a vaccinarii - considerata un semn al loialitatii fata de Borisov.Impreuna cu ministrii sai, seful Guvernului bulgar a asistat personal la campania de imunizare in sate izolate, in care au fost trimise echipe mobile.Laudand "o organizare perfecta", Borisov vede in recenta afluenta un argument in vederea relaxarii restrictiilor, deja "cele maiputin stricte din Euroopa", in pofida unei cresteri a numarului contaminarilor cu noul coronavirus in ultimele saptamani.Incepand de luni, restaurantele si salile de jocuri de noroc urmeaza sa se redeschida, a anuntat el miercuri, si a promis redeschiderea cluburilor de noapte in aprilie.