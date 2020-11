Bulgaria, nevoita sa isi reorganizeze spitalele dupa un record de cazuri noi de COVID-19

Un barbat a murit in ambulanta dupa ce spitalele au refuzat sa-l preia, in timp ce un alt pacient a fost adus la un spital care nu era echipat corespunzator si la randul sau a murit.Mai multe spitale bulgare se confrunta cu o criza de personal si cauta voluntari.Peste 1.600 din cele 4.041 de cazuri de COVID-19 raportate in ultimele 24 de ore sunt in capitala Sofia. In prezent Bulgaria are 37.581 de cazuri active de COVID-19, printre care si premierul Borisov, aflat in izolare.Autoritatile bulgare au dispus la sfarsitul lunii octombrie inchiderea universitatilor si a invatamantului secundar, printre alte masuri antiepidemice luate dupa mai multe zile cu recorduri succesive de cazuri de COVID-19. Au fost de asemenea inchise localurile nocturne - discoteci, baruri, cluburi etc. -, tot ce inseamna spectacole, inclusiv cinematografe si teatre, cu exceptia concertelor, dar cu o participare la numai 30% din capacitatea locului unde se desfasoara. In restaurante trebuie sa existe o distanta de cel putin 1,5 metri intre scaune si un numar maxim sase persoane la aceeasi masa.Ministerul Educatiei a anuntat ca analizeaza posibilitatea introducerii invatamantului online pentru toti elevii. Conform ministrului adjunct al educatiei, Tania Mihailova, 623 de elevi si 859 de profesori sunt infectati la ora actuala.