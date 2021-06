Bulgaria marcheaza prima zi fara niciun deces cauzat de COVID-19 dupa aproape un an

Numarul total al infectarilor confirmate a ajuns la 421.531, din care 18.027 de decese. Mai sunt spitalizati 1.560 de pacienti cu COVID-19 - cel mai mic bilant de dupa 19 octombrie -, 197 dintre ei la terapie intensiva.Pana acum, in Bulgaria au fost administrate aproape 1,73 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19, iar 786.336 de persoane au fost vaccinate cu schema completa.Si Ucraina a raportat luni cel mai mic bilant zilnic al deceselor incepand din 19 iulie, 9 in ultimele 24 de ore, interval in care au fost raportate 285 de cazuri noi de infectare, conform datelor comunicate de Ministerul Sanatatii, preluate de Reuters.Bilantul infectarilor a ajuns astfel la 2,23 milioane, iar cel al deceselor, la 52.295.Ucraina a inregistrat in ultimul timp o scadere puternica a numarului de contagieri, iar la inceputul acestei luni a ridicat multe restrictii pe plan intern , mentinandu-le insa pe altele pana la 31 august.Conditiile de calatorie au fost relaxate pentru majoritatea destinatiilor, dar controalele la frontiere au fost inasprite, iar vizitatorii din tari afectate de varianta Delta a coronavirusului sunt obligati sa faca un test antigenic.