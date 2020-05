Bulgaria nu mai plaseaza in carantina cetatenii din cele mai multe state UE

Ziare.

Carantina va ramane obligatorie pentru calatorii din Suedia, Belgia, Irlanda, Portugalia, Spania, Italia si Malta, precum si din Marea Britanie, tara aflata in perioada de tranzitie dupa iesirea din UE, potrivit ordinului emis de ministrul Sanatatii, Kiril Ananiev, scrie Reuters.Va ramane in vigoare interdictia de intrare in Bulgaria a vizitatorilor din afara UE, urmand sa fie exceptati cetatenii tarilor din zona Schengen, respectiv Marea Britanie, San Marino, Andorra, Monaco, Vatican, precum si din Serbia si Macedonia de Nord.Bulgaria a relaxat majoritatea masurilor restrictive impuse in martie pentru combaterea raspandirii coronavirusului, permitand redeschiderea restaurantelor, cafenelelor, salilor de gimnastica si a teatrelor si ridicand interdictia de a calatori intre orase.Saptamana trecuta, Bulgaria a ridicat interdictia de intrare in tara a cetatenilor din statele UE, dar a impus intrarea acestora in carntina timp de 14 zile. Prin permisiunea de venire a vizitatorilor din alte zone al UE autoritatile spera sa reia comertul si sa sustina turismul de vara din statiunile de la Marea Neagra, care au fost grav afectate de blocaj.Vineri, in Bulgaria au fost inregistrate opt cazuri noi de coronavirus, iar totalul a ajuns la 2.475 de cazuri si 136 de decese, un numar mult mai mic fata de multe alte state din UE.