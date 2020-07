Bulgaria reimpune restrictii din cauza inmultirii cazurilor de COVID-19. 240 de imbolnaviri intr-o zi, record pentru tara vecina

Potrivit masurilor anuntate de guvernul bulgar, cluburile de noapte nu vor mai putea gazdui oameni in spatiile inchise, iar evenimentele sportive se vor desfasura fara spectatori. In plus, adunarile publice vor fi limitate la 30 de persoane, a anuntat ministrul Sanatatii, Kiril Ananiev, joi, 9 iulie.O alta mentiune referitoare la activitatea cluburilor de noapte este ca, desi isi vor desfasura activitatea exclusiv in aer liber, capacitatea trebuie sa fie de 50%, cu respectarea normelor de distantare sociala. Indiferent daca nuntile, balurile de absolvire sau adunarile publice se vor desfasura in aer liber sau in spatii inchise, limita maxima de persoane admise trebuie sa fie de 30 de persoane.Bulgaria a inregistrat 6.342 de cazuri de imbolnavire de la inceputul pandemiei si 259 de decese, avand 7 milioane de locuitori.Cu toate acestea, cazurile au inceput sa creasca in ultimele saptamani. Doar joi, 9 iulie, tara a inregistrat 240 de cazuri noi, un record pentru Bulgaria.