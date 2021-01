Bulgaria va testa pentru COVID-19 toate persoanele care intra in tara, pe fondul raspandirii noii tulpini

Declaratiile ministrului Sanatatii

Autoritatile de sanatate publica bulgare spun ca au inregistrat pana acum opt cazuri ale noii variante care a fost identificata pentru prima data in Marea Britanie."Astazi (luni - n.r.) vom lua masuri pentru a face teste PCR obligatorii pentru toti calatorii care doresc sa intre in tara, inclusiv din Uniunea Europeana", a declarat Anghelov la o reuniune a guvernului. Tara a inregistrat o scadere semnificativa a noilor infectii in ultimele saptamani si intentioneaza sa relaxeze unele restrictii si sa redeschida scolile secundare , centrele comerciale si salile de sport din 4 februarie.Printre altele, Bulgaria a primit luni un nou lot de 14.040 de doze din vaccinul Pfizer/BioNTech. Aceasta este a cincea livrare de vaccinuri catre Bulgaria si soseste ca o compensatie pentru livrarea anterioara incompleta, cand au fost trimise 18.500 de doze in loc de 35.000, noteaza agentia BTA.Directorul Agentiei Bulgare a Medicamentului, Bogdan Kirilov, a declarat jurnalistilor ca alte 83.000 de doze Pfizer/BioNTech sunt asteptate in februarie si 104.000 in martie, dar numarul nu este definitiv. Aproximativ 3.600 de doze din vaccinul Moderna sunt asteptate la sfarsitul acestei saptamani.