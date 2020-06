Buzau: Alte trei cadre medicale de la Spitalul Judetean, confirmate cu coronavirus

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Spitalului Judetean Buzau, cele trei cadre medicale confirmate cu coronavirus sunt un brancardier in varsta de 39 de ani, sotia lui, asistenta de farmacie la Sectia de Boli Infectioase, si o infirmiera, care lucreaza in aceeasi sectie de Boli Infectioase.In Spitalul Judetean Buzau au fost confirmate pana acum cu coronavirus 42 de cadre medicale. In afara celor trei cadre medicale, marti au mai fost depistati cu coronavirus 7 buzoieni.Astfel, in judetul Buzau s-au confirmat, pana marti, 336 de imbolnaviri COVID-19.Spitalul Municipal din Ramnicu Sarat, unitate suport pentru tratarea bolnavilor de coronavirus, este aproape plin, numarand potrivit directorului Adrian Danielescu 126 de pacienti, in timp ce capacitatea maxima este de 150 de locuri.Dupa ce se va umple spitalul din Ramnicu Sarat, bolnavii de COVID-19 vor fi dusi in Sectia de Boli Infectioase si in Sectia TBC a Spitalului Judetean Buzau.