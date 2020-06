Buzau: cazuri noi de COVID-19, confirmate la fabrica de confectii, la DGASPC si la Spitalul Judetean

Ziare.

com

Numarul cazurilor de imbolnavire cu Covid-19 in randul angajatelor fabricii de confectii din municipiul Buzau unde sambata au fost confirmate cu coronavirus trei persoane continua sa creasca. Potrivit DSP Buzau inca 4 femei cu varste intre 33 si 50 de ani au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus luni. Este vorba despre doua persoane asimptomatice de 44 si 50 de ani si alte doua de 33 si 50 de ani care prezinta simptome specifice bolii si care au fost internate in spitalul suport de la Ramnicu Sarat.Astfel, numarul de cazuri depistate in randul angajatelor de la fabrica de confectii din municipiul Buzau ajunge la 7 dupa cele trei cazuri depistate in ultimele 24 de ore.In fabrica de confectii care a produs in luna martie masti de protectie textile pe care le-a vandut prin intermediul unui lant de farmacii din Buzau sau pe care le-a donat buzoienilor isi desfasurau activitatea aproximativ 90 de angajate care acum au fost izolate la domiciliu iar linia de productie si-a sistat activitatea.DSP Buzau a raportat luni 7 noi imbolnaviri cu Covid-19 numarul total de cazuri ajungand astfel la 223 de la debutul epidemiei. Din cele 223 de cazuri 113 s-au vindecat si s-au externat. In centrele de carantina de pe raza judetului Buzau se mai afla luni 27 de persoane iar la domiciliu sunt izolate 1721.