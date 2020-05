Buzau: Cum s-au infectat cu noul coronavirus cinci membri ai aceleiasi familii

Ziare.

Potrivit autoritatilor de sanatate publica din Buzau, prima data a fost confirmata cu coronavirus o tanara insarcinata in luna a opta. Femeia a fost consultata la un moment dat de un medic ginecolog care lucreaza in Spitalul din Rm.Sarat, ulterior barbatul fiind depistat pozitiv.Dupa imbolnavirea gravidei, au fost contaminati sotul acesteia de 32 de ani, cumnata femeii de 26 de ani si socrii ei, de 57 si respectiv 60 de ani.Cu totii sunt simptomatici si au fost transportati la spitalul suport din Rm.Sarat, ancheta DSP fiind inca in desfasurare pentru stabilirea tuturor contactilor.Judetul Buzau inregistreaza duminica 196 de cazuri de COVID-19 si primul deces in randul acestei categorii de bolnavi. Este vorba despre un batran de 71 de ani, care avea cancer cu metastaze, si care a contractat noul coronavirus in sectia de Medicina Interna a Spitalului Judetean Buzau, unde a fost internat pentru afectiunile de care suferea.De asemenea, duminica a mai fost descoperita cu infectie cu coronavirus o tanara de 19 ani, insarcinata, cu domiciliul in Buzau, simptomatica. Ea a fost transferata si internata la Maternitatea Bucur la Spitalul V. Babes, unde in data de 29 mai a fost testata si confirmata pozitiv.De asemenea, o tanara de 30 de ani, cu domiciliul in Ilfov apare pe lista noilor imbolnaviri de la Buzau. Ea s-a intors in urma cu 14 zile din Austria si a intrat in izolare intr-un apartament din Buzau. A prezentat simptome specifice si a fost internata in Sectia Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Buzau pana cand a primit rezultatul testului, care a iesit pozitiv.