Buzau: doi pacienti au decedat la cateva ore dupa confirmarea infectarii cu covid-19

Surse medicale au declarat, luni, ca barbatul de 47 de ani fusese diagnosticat cu boala pulmonara obstructiva cronica si a fost confirmat pozitiv Covid-19 sambata cand a si decedat.Pacientul de 87 de ani a fost confirmat pozitiv Covid-19 sambata si a murit in cursul zilei de duminica, in urma complicatiilor aparute pe fondul bolilor de care suferea, respectiv boala renala cronica stadiul V si boala coronariana ischemica.Totodata, alte 18 cazuri au fost identificate in urma testelor efectuate in ultimele 24 de ore, fiind vorba de pacienti cu varste intre 41 si 90 de ani.Acestia sunt pacienti oncologici testati inaintea procedurilor, contacte ale unor cazuri confirmate sau cetateni care s-au prezentat la spital cu simptome specifice bolii.Numarul buzoienilor infectati cu noul coronavirus de la debutul epidemiei a ajuns la 326. Dintre acestia 7 au murit, iar 148 s-au vindecat.La Buzau se afla in carantina institutionalizata 25 de persoane, iar 1.180 sunt izolate la domiciliu.