Buzau: Focar de coronavirus la un centru pentru victimele violentei in familie

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor DGASPC Buzau, sase persoane din Centrul Rezidential pentru Victimele Violentei in Familie din Rm.Sarat au fost confirmate cu coronavirus, fiind vorba despre persoane cu varste intre 4 si 48 de ani - doua mame, fiecare cu doi copii, persoane asistate.Acesta este al cincilea centru din subordinea DGASPC Buzau in care Directia de Sanatate Publica declara focar de coronavirus.Cea mai grava situatie este la Beceni, sunt unde 17 angajati si asistati confirmati cu COVID-19.Buzaul are, conform raportarii de marti, 565 de cazuri de coronavirus, 32 raportate in aceasta zi. 313 bolnavi s-au vindecat si au fost externati, iar 12 au murit.