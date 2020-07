Buzau: Masca de protectie, obligatorie in toate spatiile deschise aglomerate

Masca este obligatorie in piete, targuri, statii de autobuz, peroane, zonele in care se organizeaza serbari publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice.Hotararea CJSU vine in urma propunerilor facute de DSP Buzau cu scopul de a limita raspandirea coronavirusului.Masura este valabila pe intreg teritoriul judetului Buzau.La Buzau un numar de 100 de buzoieni confirmati cu coronavirus sunt in izolare la domiciliu, dupa ce ei nu au mai putut fi internati, paturile din spitalele pentru bolnavii COVID fiind ocupate. Ministerul Sanatatii a aprobat ca inca un spital din Buzau sa devina unitate support pentru COVID, insa dureaza pana va putea prelua efectiv primii pacienti.Conform reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica Buzau, joi, s-au inregistrat 36 de noi cazuri de COVID-19, la pacienti cu varste intre 10 si 89 de ani.De la debutul pandemiei, s-au inregistrat in acest judet 1285 de imbolnaviri, dintre care 683 de bolnavi s-au vindecat iar 35 au murit. Un numar de 100 de bolnavi cu COVID 19 sunt in aceasta perioada in izolare la domiciliu pentru ca spitalele sunt pline si nu mai pot fi internati. Atat spitalul municipal din Rm.Sarat, cat si cele doua sectii ale Spitalului Judetean destinate cazurilor de COVID 19 sunt pline.Ministerul Sanatatii a aprobat ca inca un spital din Buzau sa devina unitate support pentru Covid 19. Este vorba despre spitalul CFR , insa nu se stie momentul exact la care in aceasta unitate vor putea fi internati primii bolnavi cu coronavirus."Era absolut necesar sa mai avem o unitate suport COVID in contextul in care nevoia de servicii medicale pentru persoanele confirmate a crescut in ultima perioada. Astazi ne vom intalni cu reprezentantii spitalului, dorim sa initiem demersurile in vederea asigurarii circuitelor astfel incat spitalul sa devina functionat cat mai repede", a declarat joi directorul adjunct al DSP Buzau, Daniela Dumitru. In spitalul CFR ar fi disponibile circa 50 de paturi.