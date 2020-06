Buzau: numar record de cazuri noi, de la declansarea epidemiei de coronavirus

Ziare.

Un numar de 32 de buzoieni au fost confirmati cu Covid-19 in ultimele ore potrivit datelor Directiei de Sanatate Publica.Toate cazurile sunt simptomatice si au varste cuprinse intre 9 luni si 84 de ani.Cei mai multi pacienti sunt izolati in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, unde s-au prezentat cu simptome specifice si unde au ramas izolati pana la sosirea rezultatelor.Printre noile cazuri raportate duminica se afla doi medici, o asistenta si o infirmiera din cadrul SJU Buzau, o asistenta medicala a serviciului de ingrijiri medicale la domiciliu Crucea Alb-Galbena si copii de 9 luni, 3 ani si 17 ani,In judetul Buzau se afla duminica 27 de persoane in carantina institutionalizata, iar 1391 sunt izolate la domiciliu. De la debutul epidemiei, la nivelul judetului Buzau au fost identificate 308 cazuri. Pana acum 5 persoane au murit iar 145 au fost vindecate.