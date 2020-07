Buzau: Un numar de 54 de bolnavi cu Covid 19, cu forma usoara de boala ori asimptomatici, au fost lasati la domiciliu, pentru ca in spitale nu mai este loc

Potrivit Directiei de Sanatate Publica Buzau, cei 54 de bolnavi pozitivi cu SARS-CoV -2 au simptomatologie usoara sau sunt asimptomatici, de aceea a fost posibil ca ei sa ramana izolati la domiciliu, in contextul in care in acest moment, in judetul Buzau toate paturile destinate internarii acestei categorii de pacienti sunt ocupate.In judetul Buzau, marti, au fost raportate de catre DSP un numar de 41 de noi imbolnaviri, Buzaul ajungand la un total de 1222 de cazuri, de la debutul pandemiei.Dintre acestia, 676 s-au vindecat, iar 34 au decedat.In contextul in care locurile din spitalele buzoiene destinate tratarii bolnavilor de COVID 19 s-au epuizat, autoritatile din cadrul DSP poarta discutii pentru transformarea spitalului CFR din municipiu in unitate in care sa fie spitalizati bolnavii cu forme usoare sau medii de boala., Discutiile purtate pana acum au fost sortite esecului, autoritatile de la Galati, in subordinea carora se afla spitalul CFR din Buzau, nefiind de acord, la acest moment, cu transformarea spitalului in unitate pentru Covid 19.