Buzau: Zece persoane de la azilul din Aldeni, confirmate cu coronavirus. Centrul a fost declarat focar

Potrivit medicului Carmen Scantei de la DSP Buzau, cele 10 persoane au fost depistate cu coronavirus la testarea periodica facuta in toate azilurile si caminele din Buzau. Cei 10 nu aveau simptome de boala, insa in urma testarii s-a constatat ca sunt infectati cu coronavirus.Este vorba despre 7 beneficiari ai centrului, in care sunt ingrijite persoane cu probleme psihice grave, si despre 3 angajati.Aceasta este a doua oara cand DSP Buzau declara focar de coronavirus in azilul de la Aldeni.La inceputul lunii, patru persoane - doi beneficiari si doi angajati - au fost depistati cu coronavirus, insa ulterior, pentru ca nu au aparut noi cazuri, focarul initial a fost inchis.In centrul de la Aldeni sunt internate 97 de persoane cu grave probleme psihice, iar numarul personalului de ingrijire se ridica la 66.Azilul de la Aldeni este al patrulea centru din judetul Buzau unde autoritatile de sanatate publica au declarat focar de coronavirus. Cazuri de COVID-19 mai sunt la azilul "Al. Marghiloman", cu un total de 36 de bolnavi - 8 angajati si 28 de beneficiari. Aici, s-au inregistrat si doua decese. De asemenea, la Hales, doi batrani cu coronavirus au murit, aici fiind inregistrate 36 de imbolnaviri - 12 angajati si 24 de beneficiari. La Costesti, cinci batrani cu COVID-19 au murit, numarul total al confirmarilor fiind de 34, dintre care 11 angajati si 23 de beneficiari.Vineri, in Buzau au fost raportate 23 de cazuri noi de coronavirus, la pacienti cu varste intre 19 si 78 de ani. De asemenea, sunt raportate si doua decese: o femeie de 63 de ani care a murit in Spitalul Judetean si un barbat de 85 de ani, rezident al Centrului pentru Persoane Varstnice Hales.